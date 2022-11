Photo d'illustration/omegaicc

Hanoi (VNA) - Le Vietnam se classe 4ème en termes de ventes au cours des neuf premiers mois de 2022, 296.403 voitures, et 2ème en termes de croissance (56,9%).L'Association des constructeurs automobiles d'Asie du Sud-Est (AAF) a récemment publié des données sur le marché automobile dans la région pour les neuf premiers mois de 2022.Les sept pays figurant sur la liste de l'AAF - l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam - ont vendu plus de 2,5 millions de voitures en 9 mois, en hausse de 33% en glissement annuel.Le Vietnam se classe 4ème en termes de ventes durant cette période, 296.403 voitures, derrière l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie, et 2ème en termes de croissance (56,9%), juste derrière la Malaisie.La production automobile du marché vietnamien a atteint 180.127 voitures, en hausse de 53,3% en un an, au 4ème rang régional.Selon un rapport de l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), 33.463 voitures ont été vendues en septembre, dont 17.193 assemblées localement et le reste de CBU.- CPV/VNA