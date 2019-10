Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le marché automobile devrait établir un nouveau record de ventes cette année. Les membres de VAMA (Association des constructeurs automobiles du Vietnam) et de TC Motors ont vendu en moyenne près de 32.000 voitures par mois lors de ces neuf derniers mois.



La VAMA a annoncé le 10 octobre que ses membres avaient vendu 230.334 voitures de toutes sortes au cours des neuf premiers mois de 2019, soit une hausse de 18% en glissement annuel.

Les ventes de voitures de tourisme ont atteint 168.694 unités (+30%), de voitures commerciales 57.523 unités (-3%) et de véhicules utilitaires 4.117 unités (-27%).



Outre les membres de VAMA, des marques telles que TC Motor, Audi, Jaguar, Land Rover, Subaru, Volkswagen et Volvo sont également présentes au Vietnam.



TC Motor, par exemple, a vendu un total de 55.473 véhicules de toutes sortes en janvier-septembre.



D'ici à la fin de l'année, le marché automobile devrait voir plus de 384.000 véhicules vendus, dépassant de loin le chiffre de 2018 (près de 290.000) et le record de 304.000 unités en 2016. -VNA