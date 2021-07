Hanoi (VNA) - En plus du "banh mi " et du "pho", Rough Guides vous recommande de déguster du "cha ca" de Hanoi, des nouilles Quang, du "com tam" Saigon, du "nem", du "bun cha", du "banh xeo" et aussi du "cao lau".

Selon le magazine de voyage britannique Rough Guides, la cuisine vietnamienne est distinctive, mémorable et parmi les meilleures d'Asie du Sud-Est. Des étals de trottoir aux restaurants haut de gamme, les plats vietnamiens apparaissent toujours avec toutes les saveurs aigres-douces. Voici 9 plats que les visiteurs ne peuvent pas manquer une fois venus au Vietnam :

1."Nem" (Rouleaux du printemps)

Photo : internet

Les rouleaux de printemps dans le Nord constituent un plat populaire. Il est constitué des galettes de riz avec des crudités, de la viande et des crevettes. La version méridionale des rouleaux de printemps contient souvent des brochettes grillées, des bananes vertes, des caramboles et des trempettes avec une sauce aux arachides. Dans de nombreux restaurants vietnamiens, les rouleaux de printemps sont servis en entrée avant le plat principal.

2.Banh mi (Pain)

Photo : internet

En tant que l'un des plats de rue les plus célèbres, le "banh mi" a été introduit au Vietnam par les Français au 19ème siècle à partir de la baguette, puis les Vietnamiens ont créé des garnitures supplémentaires. Le pain vietnamien est généralement rempli de viande (poulet, bœuf, porc), de pâté, d'œuf au plat et de quelques légumes marinés. Le pain à la vietnamienne apparaît également dans de nombreuses grandes villes du monde telles que Londres, New York, Tokyo…

3. "Banh xeo" (Crêpes)

Photo : internet

Le "banh xeo" - une crêpe farcie de crevettes, de viande, de germes de soja, d'œufs… roulées dans galettes de riz, puis trempées dans une sauce de poisson aigre-douce. Banh xeo est apprécié par de nombreux touristes vietnamiens et étrangers. Bien que banh xeo originaire des régions du Centre et du Sud, ce plat est maintenant populaire dans toutes les trois régions du pays.

4. "Bun cha"(Vermicelles de riz au porc grillé de Hanoi)

Photo : internet

Le "bun cha" est composé de morceaux de viande de porc grillés et hachés, qui sont macérés dans une sauce de poisson. Ce plat est servi avec des vermicelles de riz et une assiette de laitue et d'herbes.

5. "Pho" (Soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet)

Photo : internet

Le "pho", un mot de seulement une syllabe, est devenu un des symboles du Vietnam. Aujourd’hui, si un grand nombre de plats vietnamiens sont connus, il est indéniable que c’est la soupe de nouilles qui fut pionnière dans la promotion de la gastronomie vietnamienne à l’international.

6."Cao lau"

Photo : internet

Ce plat se compose de soja, de la viande de porc frite, des vermicelles, un peu de sauce et des légumes parfumées. C’est une spécialité de l’ancienne cité de Hôi An, province de Quang Nam au Centre.

7."Cha ca"

Photo : internet

Il s’agit d’un plat célèbre de Hanoï. Des morceaux de filets de poisson sont marinés avec des épices, puis grillés et frits dans une poêle chaude installée sur la table. Ce plat est servi avec de l'aneth fraîche, des vermicelles et des cacahuètes.

8. "Nouilles" Quang

Photo : internet

Comme son nom l'indique, les nouilles Quang sont une spécialité de la province de Quang Nam, mais très populaire dans la ville côtière de Da Nang. Auparavant, si les nouilles n'étaient remplies que de crevettes et de viande, elles ont maintenant été modifiées et créées avec de nombreux autres ingrédients tels que des grenouilles, des rouleaux de porc, des côtes, du bœuf, du poulet… Les nouilles Quang sont servies avec crudités, cacahuètes grillées, papier de riz croustillant..

9. "Com tam Saigon" (Riz cassé Saigon)

Photo : internet

Le "com tam" de Saigon (contenant riz cassé cuit à la vapeur avec porc grillé, couenne de porc saupoudrée de riz grillé moulu, œufs frits, carottes, radis blancs marinées et tranches de concombre). Non seulement les Vietnamiens aiment ce plat, mais aussi les invités étrangers l’adorent. -VNA