Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) va renforcer les inspections dans les ports de pêche du pays en raison de problèmes imminents liés à l’entrée/sortie des navires de pêche, selon un représentant de la Direction de la pêche relevant du MADR.

Photo d’illustration. Photo : VNA



Le bureau a indiqué qu’en octobre 2023, le pays comptait 83.427 bateaux de pêche d’une longueur de 6 mètres ou plus. Plus de 72.200 navires avaient enregistré et mis à jour leurs données dans la base de données VNFisbase.



Environ 11.210 bateaux de pêche n’avaient pas enregistré ou mis à jour les données dans la base de données, soit une diminution de 3.393 par rapport à décembre 2022 car ils ont été endommagés et n’existent plus physiquement. Dans le même temps, les autorités ont indiqué avoir accordé 84.125 licences.



En 2023, il existe 76 abris anti-tempête pour les bateaux de pêche dans 28 provinces et villes côtières. Le nombre de ces installations a atteint 48,63% du prévu et peut offrir des services à seulement 43,76% du nombre total de bateaux de pêche du pays. Ces données révèlent que la construction des abris anti-tempête est plus lente que prévu.



Selon la direction, la gestion des activités d’exploitation aquatique dans les ports de pêche connaît encore des problèmes et des difficultés, par exemple le manque de personnel dans les ports de pêche, le manque de logiciels de bases de données sur les ports de pêche ou une mauvaise connexion entre les ports de pêche. De plus, les autorités des ports de pêche ne reçoivent pas les données des équipements du système de surveillance des navires installés sur les navires de pêche.

En outre, l’inspection et le contrôle des bateaux de pêche entrant et sortant du port, des membres d’équipage des navires et des produits de la mer sont confrontés à des limites.





Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural renforcera les inspections dans les ports de pêche à l’échelle nationale. Photo : nongghiep.vn



Afin d’améliorer la gestion des activités d’exploitation aquatique dans les ports de pêche, la direction a proposé au ministère de fournir des capitaux d’investissement pour construire et moderniser les ports de pêche et les abris anti-tempête.



Elle a également suggéré une mise en œuvre pilote de modèles de ports de pêche spécialisés et de ventes aux enchères de captures dans les ports de pêche pour augmenter la valeur des produits de la pêche.



La direction a également prévu un logiciel de base de données reliant les ports de pêche, leur permettant de partager des informations au service du travail de gestion et d’orientation.



Les localités sont invitées à unifier les modèles de gestion des ports de pêche conformément aux dispositions de la loi sur la pêche afin de garantir une efficacité maximale des ports de pêche et de répondre aux exigences urgentes visant à supprimer le carton jaune de la CE sur les exportations de produits aquatiques vietnamiens.



La direction a également souligné la nécessité de sensibiliser le public et d’engager la communauté côtière, les organisations et les individus concernés à se conformer aux réglementations légales sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). – VNA