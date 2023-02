Le longane vietnamien est très bien accueilli au Japon malgré ses prix élevés. Photo: VNA Le longane vietnamien est très bien accueilli au Japon malgré ses prix élevés. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le longane vietnamien est très bien accueilli au Japon, bien que ses prix de détail soient élevés, ce qui offre une grande opportunité aux agriculteurs locaux.Nguyen Khac Huy, directeur de la société Hoang Phat Fruit Ltd basée dans la province méridionale de Long An, a déclaré qu'après l'exportation de son premier lot de 10 tonnes de longane frais vers le Japon au début de cette année, la société continuerait d'en expédier chaque mois de 70 à 100 tonnes par voie maritime et aérienne.Le prix de détail du longane au Japon est élevé, environ 320.000 dongs (13,5 USD) le kilo, mais le stock s’épuise rapidement, a souligné M. Huy.Selon le secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes Dang Phuc Nguyen, quatre fruits frais vietnamiens - fruit du dragon, mangue, litchi et longane - peuvent être exportés régulièrement au Japon par la voie officielle.Le longan est un produit de grande valeur et peut être vendu à des prix élevés au Japon, a-t-il déclaré, ajoutant que l'importation par le Japon offre une grande opportunité aux agriculteurs vietnamiens.Le Vietnam possède aujourd'hui environ 80.000 ha de longane avec une production d'environ 600.000 tonnes par an. Cependant, la superficie destinée à la variété indo-longane privilégiée par les consommateurs japonais n'est pas encore grande.Ta Duc Minh, conseiller commercial du Vietnam au Japon, a noté qu'il n’était pas facile d'entrer au Japon, mais qu'il est plus difficile de maintenir un pied sur le marché. Si seul un lot de produits ne répond pas aux exigences, les exportateurs vietnamiens perdront la confiance des consommateurs et il est très difficile de regagner la confiance. -VNA