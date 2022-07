Hanoi (VNA) – Le litchi, fruit sucré cultivé principalement à Thanh Hà (province de Hai Duong) et Luc Ngan (Bac Giang), au Nord, est présent dans une trentaine de pays et territoires. Les autorités locales veulent inscrire leurs exportations dans une logique de durabilité.

Selon les prévisions, cette année, le litchi pourrait donner une récolte d’environ 320.000 tonnes. La province de Bac Giang (Nord), la plus grande zone de production du pays avec une superficie de plus de 28.300 ha, devrait en fournir quelque 180.000 tonnes."La culture du litchi de la province est sur la bonne voie. Jusqu’à aujourd’hui, Bac Giang en a produit environ 25.000 tonnes, dont 40% pour les exportations vers la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Union européenne (UE), les États-Unis...", a informé le vice-président du Comité populaire provincial, Phan Thê Tuân.Label protégéIl a ajouté : "Le litchi mûrit en grande quantité et sur une courte période de récolte, généralement de mai à juillet. Il est donc important de trouver des partenaires et canaux de vente ainsi que d’élargir les débouchés".Cette année, la province continue de renforcer l’exportation de fruits frais et transformés. La Chine est toujours considérée comme un marché prometteur. En plus de certains marchés traditionnels tels que les États-Unis, l’UE, l’Australie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie et Singapour, Bac Giang va expédier pour la première fois le litchi en Thaïlande, au Moyen-Orient, au Canada...Afin d’assurer une bonne qualité, le Département provincial de l’agriculture et du développement rural donne des conseils aux agriculteurs sur les techniques de culture, la fertilisation des sols, l’élargissement des vergers conformément aux normes VietGAP (Bonnes pratiques agricoles du Vietnam), GlobalGAP (Bonnes pratiques agricoles du monde), ainsi que la culture du litchi bio.En outre, la province ordonne d’appliquer strictement les réglementations des importateurs en termes de récolte, de conservation et de transport, afin d’assurer la sécurité sanitaire des aliments ainsi que la qualité du litchi de Bac Giang.D’après Nguyên Phi Thoàn, directeur de JV Solutions (Japon), 2022 est la troisième année d’affilée où sa compagnie importe du litchi de Bac Giang. "C’est le fruit d’été le plus attendu chaque année au Japon. Grâce à sa saveur sucrée, le litchi de Bac Giang en particulier et du Vietnam en général est capable de concurrencer celui d’autres pays", a-t-il affirmé.

Transformation du litchi à Bac Giang (Nord) pour l’exportation au Japon. Photo : VNA

Le label "litchi de Bac Giang" est protégé dans huit pays que sont le Cambodge, le Laos, Singapour, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Australie et les États-Unis. Ce fruit est le premier produit agricole du Vietnam à être officiellement protégé dans le pays du Soleil-Levant. "Il a progressivement affirmé sa qualité exceptionnelle sur le marché mondial", a souligné Phan Thê Tuân.Bac Giang met l’accent sur l’application des sciences et technologies dans la culture et la transformation, afin de s’orienter vers une agriculture et une exportation durables.Valeur ajoutée augmentéePour sa part, cette saison, Hai Duong compte environ 9.000 ha, permettant une production totale estimée à 60.000 tonnes, en hausse de 10% par rapport à 2021.Trân Van Quân, vice-président du Comité populaire provincial, a déclaré qu’en 2022, le litchi de Hai Duong devrait être expédié vers des marchés exigeants tels que le Japon, les États-Unis et l’UE, représentant quelque 10% du volume d’exportation. En outre, environ 40% seraient expédiés vers les marchés traditionnels tels que la Chine, le Laos et le Cambodge.L’année dernière, ce fruit a été présent dans une dizaine de pays dont Singapour, la Chine, la République de Corée, le Japon, l’Australie... La Chine constituait le marché le plus important, soit environ 60-70% de l’exportation locale.En réalité, depuis de nombreuses années, Hai Duong a mis en place des solutions synchrones pour la construction de zones de production de haute qualité pour l’exportation, contribuant à augmenter la valeur ajoutée et à développer efficacement la marque commerciale du litchi sur le marché mondial.Selon Hoàng Van Hông, directeur adjoint du Centre national de promotion agricole, ce fruit de Hai Duong est présent sur les marchés haut de gamme où les barrières techniques sont de plus en plus rigoureuses. Ce qui oblige les agriculteurs et entreprises vietnamiennes à respecter strictement les règlements des importateurs."Actuellement, le litchi de Hai Duong est essentiellement cultivé selon les normes VietGAP et GlobalGAP. De plus, la province dénombre 14 établissements spécialisés dans l’emballage du fruit répondant aux normes des importateurs", a informé Trân Van Quân.Le litchi en particulier et les fruits du Vietnam en général ont de grandes opportunités à l’exportation grâce à la hausse de la demande mondiale ainsi qu’à l’entrée en vigueur d’accords commerciaux, surtout l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA).• Vente en ligneEn 2021, et pour la première fois, le litchi de Bac Giang a été vendu sur les six plus grandes plateformes de commerce électronique au Vietnam : Sendo, Voso, Tiki, Shopee, Lazada et Postmart, à travers un dispositif intitulé "Boutique des produits vietnamiens". Cette année, dans le cadre du récent forum intitulé "Le litchi vietnamien conquiert le monde”, une exposition virtuelle et une page web sur la vente en ligne du litchi ont ouvert leurs portes sur https://vaithieuexpo.vnexpress.net. – CVN/VNA