Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Nguyên Phu Trong lors de sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV du 13e mandat.

Dans le message, Xi Jinping a dit sa joie d’apprendre que Nguyên Phu Trong avait été élu secrétaire général du Comité central du PCV, et a tenu à lui adresser ses chaleureuses félicitations, et à travers lui à la nouvelle direction du PCV, au nom de le Comité central du PCC et en son propre nom.Depuis son XIIe Congrès national, le PCV, sous la forte direction du Comité central du PCV dirigé par Nguyên Phu Trong, a renforcé le travail d’édification du Parti et conduit le peuple vietnamien à de nombreuses réalisations dans l’œuvre de construction du socialisme et de réforme, a-t-il indiqué, ajoutant que l’organisation réussie du XIIIe Congrès national du PCV a entamé un nouveau chapitre dans la modernisation socialiste du Vietnam.Xi Jinping s’est déclaré convaincu que sous la direction du nouveau Comité central du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le PCV et le Vietnam enregistreront des réalisations plus importantes.

Le 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA



La Chine et le Vietnam sont des voisins socialistes amicaux et partagent un destin commun d’importance stratégique, a déclaré le dirigeant chinois.Xi Jinping a déclaré qu’il attachait une grande importance aux relations entre les deux Partis et les deux pays, et qu’il était prêt à travailler avec Nguyên Phu Trong pour renforcer les échanges stratégiques, promouvoir l’amitié traditionnelle, approfondir les interactions et la coopération dans divers domaines et promouvoir l’œuvre de construction du socialisme.Ce faisant, a-t-il ajouté, ils orienteront conjointement le partenariat de coopération stratégique intégrale Chine-Vietnam sur la voie d’un développement sain et stable, apporteront plus d’avantages aux peuples des deux pays et des contributions positives à la promotion de la paix régionale et mondiale, au développement et à la coopération gagnant-gagnant.Le dirigeant chinois a déclaré qu’il souhaitait sincèrement à Nguyên Phu Trong de nouvelles réalisations dans son noble poste. – VNA