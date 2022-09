Vientiane (VNA) – Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith a appelé lundi 5 septembre les peuples lao et vietnamien à continuer de protéger et de cultiver les relations spéciales entre le Laos et le Vietnam, deux voisins liés par monts et fleuves.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

A l’occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques Laos-Vietnam, je tiens à adresser solennellement un message à toutes les couches de population lao et vietnamiennes : continuons l’œuvre des générations précédentes, nous efforçons de cultiver les relations spéciales Laos-Vietnam pour qu’elles soient belles et durables à jamais, a-t-il déclaré à la presse.



Le président Hô Chi Minh conversant avec le camarade Kaysone Phomvihane, en 1966. Photo : VNA

Le dirigeant lao a proposé des pistes pour pérenniser et développer ces rares relations, notamment continuer de se tenir côte à côte ; d’avancer ensemble ; de continuer à se soutenir et à s’entraider ; d’échanger leçons, expériences, connaissances et compétences ; de créer l’un pour l’autre des conditions favorables au développement socio-économique de chaque pays ; de promouvoir conjointement les avantages, les potentiels et les particularités de chaque pays pour faire de nouveaux progrès de développement au bénéfice des populations de nos deux pays.



