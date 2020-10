Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong. Photo : VNA

Hanoi, 1er octobre (VNA) – Le leader Nguyên Phu Trong a félicité mercredi 30 septembre le seteur de la météorologie et de l’hydrologie du Vietnam créé par le décret n°41-SL du Président Hô Chi Minh après la victoire de la Révolution d’Août 1945.



Dans sa lettre envoyée à l’occasion de la 75e Journée traditionnelle (3 octobre 1945-2020) du secteur, le secrétaire général du Parti et président de la République a salué les contributions des cadres, fonctionnaires et employés du secteur ces 75 dernières années à l’œuvre de libération et de réunification nationales, d’édification et de défense de la Patrie.



Il a exhorté le secteur à continuer à faire valoir sewsmaintenir les traditions, les connaissances et les expériences acquises de milliers d’années de conquête de la nature de la nation, à tirer parti des réalisations scientifiques de la quatrième révolution industrielle, à redoubler ses efforts pour fournir des informations et des données météorologiques et hydrologiques précises, continues et fiables au service des domaines socio-économiques du pays. – VNA