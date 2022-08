Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, s’est entretenu au téléphone, jeudi 25 août, avec le président indonésien Joko Widodo sur les mesures destinées à impulser le partenariat stratégique entre les deux pays.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors de son entretien téléphonique avec le président indonésien Joko Widodo, le 25 août. Photo: VNA

Saluant les réalisations de l’Indonésie notamment dans la lutte contre le Covid-19, le redressement et le développement économique et la prise en charge de la présidence du G20 en 2022, le leader du Parti a affirmé l’importance qu’attachent le Parti et de l’État vietnamiens au partenariat stratégique entre les deux pays et aux relations traditionnelles entre les deux peuples.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong s’est réjoui du développement vigoureux du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie, rappelant les bons souvenirs de sa visite officielle en Indonésie en 2017.Il a esquissé certaines orientations majeures pour développer les relations bilatérales de plus en plus vigoureuses et substantielles dans le contexte où les deux pays entrent dans une nouvelle étape de développement, dans l’intérêt des deux peuples ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et le monde.Il a proposé de renforcer la compréhension mutuelle et la confiance politique par le biais de réunions et de contacts de haut niveau, d’élever les relations entre les Partis en tant que fondement politique important des relations entre les deux pays, d’élargir les relations entre les gouvernements, les Assemblées nationales et les localités des deux pays, de mettre en œuvre les accords conclus, de promouvoir les mécanismes existants de promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également exhorté les deux parties à renforcer leur coopération économique, y compris le développement d’un commerce bilatéral équilibré, d’exploiter activement le potentiel de coopération dans de nouveaux domaines, de se coordonner étroitement sur les questions régionales et internationales, y compris la question de la Mer Orientale et au sein de l’ASEAN et d’autres instances internationales.Le président Joko Widodo a exprimé son plaisir de discuter avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong depuis sa visite officielle au Vietnam en 2018, saluant les grandes réalisations socio-économiques enregistrées par le Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam et appréciant le développement des relations de coopération, notamment commerciale, entre les deux pays.Il a demandé au Vietnam de continuer de créer des conditions favorables pour les projets d’investissement indonésiens au Vietnam, de promouvoir davantage d’autres domaines de coopération à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie (2013-2023) pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales.Partageant les opinions du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur la situation internationale et régionale et le rôle central de l’ASEAN, le chef de l’Etat indonésien a proposé aux deux parties de travailler en étroite collaboration, espérant que le Vietnam continuera de soutenir l’Indonésie pour assumer la présidence de l’ASEAN en 2023. – VNA