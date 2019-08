Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Nguyên Phu Trong, a exhorté mardi 27 août à Hanoi la jeunesse vietnamienne à vivre, à combattre, à étudier et à suivre l’exemple du Président Hô Chi Minh.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Nguyên Phu Trong lors de la rencontre, le 27 août à Hanoi. Photo : VNA

"La jeunesse constitue une force qui joue un rôle très important dans le processus de fondation et de fonctionnement de notre Parti", a-t-il souligné à 392 jeunes membres du Parti qui se distinguent dans le mouvement "La jeunesse vietnamienne applique le Testament de l’Once Hô" lors d’une rencontre à l’occasion des 50 ans de mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh.Environ 11 millions de jeunes ont participé à ce mouvement déployé de janvier à septembre 2019 par le comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, rivaliant d’efforts pour se conformer au testatement historique qui cristallise la quintessence de la pensée, de la moralité et de la noble âme du grand dirigeant."Suivre les enseignements de l’Oncle Hô revient pour chacun non seulement à les retenir et apprendre par cœur mais à les faire imprégner dans ses veines, dans son cœur, à les transformer en ce qui le tourmente, le fait réfléchir et le motive à suivre les pas de l’Oncle Hô", a déclaré le leader du Parti.