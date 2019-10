Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong a reçu lundi 28 octobre son homologue lao, Bounnhang Vorachit, et une haute délégation du Parti et de l’État lao, en visite au Vietnam pour assister à la cérémonie marquant la 70e Journée traditionnelle des volontaires et des experts militaires vietnamiens envoyés au Laos.

Le secrétaire général du parti et président Nguyên Phu Trong (à droite) et son homologue lao Bounnhang Vorachith. Photo: VNA

Saluant leur visite, le dirigeant vietnamien l’a qualifié d’une source d’encouragement pour le Parti, l’Etat, l’armée et le peuple vietnamiens, en particulier d’anciens soldats volontaires et des experts vietnamiens au Laos.Le secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong a souligné la fraternité étroite entre les deux nations qui se sont côtoyées dans leurs luttes pour la libération et la construction nationales.Il a félicité le Laos pour ses réalisations obtenues ces dernières années et s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le peuple lao récoltera de nouveaux résultats dans le processus de rénovation et atteindra tous les objectifs fixés par le 10ème Congrès du PPRL, et organisea avec succès les congrès du Parti à tous les niveaux.Bounnhang Vorachit s’est pour sa part réjoui de la solidarité spéciale et des relations solides entre les deux pays, qui se sont développées dans divers secteurs et ont apporté des avantages concrets à chaque peuple.Il a saisi cette occasion pour remercier le Vietnam pour son soutien de tout cœur au cours des dernières années, affirmant que le Laos oeuvrera avec le Vietnam pour mettre en œuvre les accords conclus entre les deux Partis et les deux Etats, contribuant ainsi à élever la grande amitié, la coopération spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays à une nouvelle hauteur.Le dirigeant lao a hautement apprécié le rôle joué par les soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos, affirmant qu’ils ont apporté des contributions positives à la révolution lao.Le Parti, l’Etat et le peuple lao éprouvent toujours une immense gratitude envers les proches des martyrs vietnamiens, des soldats blessés et des anciens soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos, a-t-il souligné.Les deux dirigeants ont convenu que la célébration offrirait une bonne occasion aux deux pays de jeter un regard rétrospectif sur leur solidarité spéciale et de montrer leur gratitude pour les contributions des soldats volontaires et des experts vietnamiens aux causes révolutionnaires des deux Parties, comme ainsi qu’à l’indépendance et à la liberté des deux peuples. – VNA