Hanoi (VNA) - Les ministres des Affaires étrangères du Laos, du Cambodge et de l’Indonésie ont félicité Bui Thanh Son pour sa nomination au poste de ministre vietnamien des Affaires étrangères.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA



Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue vietnamien vendredi 9 avril, le ministre lao des Affaires étrangères, Saleumxay Kommasith, a déclaré qu’il croyait que Bui Thanh Son dirigerait son ministère dans un effort de récolter plus de succès dans les affaires étrangères.



Saleumxay Kommasith est le premier ministre des Affaires étrangères à avoir adressé un appel téléphonique de félicitations au nouveau ministre vietnamien.



Bui Thanh Son a pour sa part affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance et accorde la plus haute priorité à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre les deux pays.



Le nouveau chef de la diplomatie vietnamienne s’est engagé à coopérer étroitement avec son homologue lao pour contribuer au renforcement des relations entre les deux pays et les deux ministères en particulier.



Les deux ministres ont convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau ainsi que des résultats de la 43e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, y compris la coordination dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la reprise économique.



Ils travailleront également à la réalisation de l’accord de coopération conclu entre les deux ministères des Affaires étrangères et du programme d’action sur la coopération en diplomatie économique, à mettre pleinement en œuvre les mécanismes de consultation annuelle entre les dirigeants et les unités des deux ministères, et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, notamment dans le cadre de l’ONU, de l’ASEAN et de la sous-région du Mékong.



Le même jour, Bui Thanh Son a reçu un appel téléphonique de félicitations du vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn.



Prak Sokhonn a exprimé sa conviction que sous la direction du ministre Bui Thanh Son, le ministère vietnamien des Affaires étrangères récoltera davantage de fruits dans le temps à venir.



Le nouveau chef de la diplomatie vietnamienne a déclaré que le Vietnam chérissait le bon voisinage, l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale, durable et à long terme avec le Cambodge.



Les ministres ont convenu de maintenir une étroite coordination dans la mise en œuvre des engagements et des accords de haut niveau, ainsi que des résultats de la 18e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle et scientifique et technologique.



Les deux parties optimiseront également les mécanismes de consultation et augmenteront l’efficacité de la gestion des frontières. Elles ont promis de poursuivre leur coordination dans les forums régionaux et internationaux.

Le même jour, Bui Thanh Son s’est entretenu au téléphone avec son homologue indonésienne Retno L.P. Marsudi, qui l’a félicité pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères et a salué la performance du Vietnam dans la lutte contre la pandémie et le développement socio-économique.

L’Indonésie attache de l’importance à la préservation et au développement de son partenariat stratégique avec le Vietnam, a-t-elle déclaré.

En réponse, le nouveau chef de la diplomatie vietnamienne a souligné l’importance du partenariat stratégique et a salué l’efficacité de la coopération bilatérale ces derniers temps, compte tenu des difficultés liées au Covid-19.

Les deux parties ont convenu de renforcer les relations commerciales, de contribuer à la reprise économique post-pandémique, de s’entraider pour accéder à des vaccins contre le Covid-19 sûrs et efficaces et d’intensifier la coopération et la coordination au sein de l’ASEAN et des mécanismes multilatéraux, pour la paix, la stabilité et la coopération régionales. - VNA