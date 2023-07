La cérémonie de réception de l’Ordre du travail de première classe décerné par le président lao. Photo : VNA



Thai Binh (VNA) - L'Université de médecine et de pharmacie Thai Binh a organisé le 27 juin une cérémonie pour recevoir l’Ordre du travail de première classe décerné par le président lao.Présent à la cérémonie, l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang, a reconnu et apprécié les réalisations exceptionnelles de l'Université de médecine et de pharmacie Thai Binh durant son développement. Depuis 1969, l'école prête toujours attention et facilité la formation du personnel médical du Laos. Plus de 400 cadres sanitaires lao ont été formés à l'Université de médecine et de pharmacie Thai Binh, de nombreux étudiants lao poursuivent leurs étude à cette université. Les médecins et infirmiers formés au Vietnam ont activement contribué à l'amélioration des soins de santé de la population du LaosL'Université de médecine et de pharmacie Thai Binh a été créée en 1968. Depuis 1969, l'école s'est vu confier la tâche de former des médecins pour le Laos . L’université a e ensuite formé du personnel médical pour le Cambodge, le Mozambique et la République de Corée.A cette occasion, 16 cadres et enseignants de l' Université de médecine et de pharmacie Thai Binh ont reçu d’Ordres du Laos pour leurs contributions à l’édification et au développement de la santé au Laos.Le même jour, l'Université de médecine et de pharmacie Thai Binh a organisé la cérémonie de remise des diplômes de médecine générale pour 55 étudiants laotiens et 17 étudiants cambodgiens. - VNA