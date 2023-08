Touristes au Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Selon le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Laos, au cours du premier semestre, ce pays a accueilli plus de 1,6 million de visiteurs étrangers, dépassant l'objectif de 1,4 million de visiteurs pour toute l'année 2023 qu'il s'était fixé au début de l'année.



Les visiteurs thaïlandais ont été les plus nombreux avec plus de 668.000 arrivées, devant les Vietnamiens (près de 339.000), les Chinois (plus de 317.1000).



Le Laos devrait attirer environ 2 millions, voire plus de 2 millions de visiteurs étrangers pour toute l'année 2023.-VNA