Le lac d’Ao Châu. Photo : DL/CVN

Phu Tho (VNA) - Le lac d’Ao Châu, province de Phu Tho (Nord), se distingue par sa nature voluptueuse et verdoyante. Couvrant 2 km2, il est une véritable petite version de la baie de Ha Long.

Situé dans le district montagneux de Ha Hoà, le lac d’Ao Châu se trouve à environ 70 km de la ville de Viêt Tri. Un site qui est toujours chargé de la puissance de la terre des rois Hùng (2879 avant J.-C. -258 avant J.-C.) et attire de plus en plus de touristes.



Il est possible de s’y rendre en voiture, en train, et même en bateau... Si vous choisissez le train, le lac d’Ao Châu est à droite de l’autoroute Hanoi - Lào Cai (Nord), laquelle sera agrandie dans un proche avenir pour relier les nombreux sites de la région.



Selon la population locale, cet endroit est celui où les fées venaient fréquemment, car la nature y est très belle : le lac comprend près de 100 îles de différentes tailles qui abritent 22 espèces de mammifères, 71 espèces d’oiseaux et 702 espèces végétales, dont de nombreuses sont rares.



Alimenté par 99 rivières et affluents dévalant les collines qui l’entourent, l’eau est toujours fraîche et propre. La profondeur moyenne est de 8 à 10 m, le point le plus profond atteignant 15 m, ce qui permet de nombreuses espèces aquatiques de s’y développer, notamment les poissons, avec 29 espèces.



Les îlots émergents aux arbres verts tels que théiers, palmiers et litchis, plantés par des gens du coin, créent avec le lac un grand tableau de montagnes et de rivières, véritable lavis naturel.



Le lac d’Ao Châu a été planifié pour devenir un site d’écotourisme. Dans cet espace calme et paisible, à l’air pur et frais, les touristes peuvent passer un agréable moment pour se ressourcer. Et il est déjà certain que le lac d’Ao Châu sera sous peu l’une des destinations attrayantes de Phu Tho. -CVN/VNA