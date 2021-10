Emballage de riz à la compagnie de commerce et de transformation des produits agricoles de Bao Minh, installée à l'arrondissement de Hoang Mai à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le label «riz vietnamien» est reconnu sur une vingtaine de marchés d’exportation, dont l’Indonésie, la Russie, la Chine, la Norvège, le Brunei et des pays africains.

L'octroi du label «riz vietnamien» aux négociants et exportateurs de riz est impératif pour sensibiliser les producteurs, importateurs, distributeurs et consommateurs nationaux et étrangers aux types de riz vietnamien, contribuant au développement des marchés ; à l’augmentation de la valeur ajoutée, des parts de marché et de la compétitivité du riz vietnamien sur le marché mondial, à la prévention de la contrefaçon.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a soumis le 19 octobre un rapport au Premier ministre sur les rapports et recommandations pour la gestion et l'utilisation du label «riz vietnamien».

Le riz du Vietnam est exporté vers plus de 150 pays et territoires. En 2020, le Vietnam a exporté 6,15 millions de tonnes, atteignant un chiffre d'affaires de 3,07 milliards de dollars, en baisse de 3,5% en volume et en hausse de 9,3% en valeur par rapport à 2019.

Au cours de ces neuf derniers mois de 2021, les exportations nationales de riz ont obtenu des résultats positifs, avec 4,57 millions de tonnes expédiées, pour 2,41 milliards de dollars, en baisse respectivement de 8,3% et 2,4% par rapport à 2020.

Avec ce résultat, le Vietnam accomplira ses objectifs d’exportation de 6,3 millions de tonnes, représentant 3,2 milliards de dollars, au quatrième trimestre de l’année. - VNA