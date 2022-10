Hanoi (VNA) - Le jeu vidéo "Lac Viêt phiêu luu ky" (Lac Viet Adventures) a été sélectionné par le ministère des Affaires étrangères comme produit promotionnel sur les plateformes numériques lors des Journées vietnamiennes à l’étranger 2022, en Autriche en septembre, en Inde en novembre et en République de Corée en décembre.

Joueurs exécutant la danse de bambou dans Lac Viet Adventures. Capture d'écran: VNA

Joueurs exécutant la danse de bambou dans Lac Viet Adventures. Capture d'écran: VNA

La production intellectuelle des jeunes devrait attirer davantage de touristes, notamment étrangers, au Vietnam.Lac Viet Adventures met en lumière le caractère unique et la beauté de la culture vietnamienne à travers des designs inspirés d’éléments esthétiques imprégnés de l’identité vietnamienne.Les composants du jeu sont connectés les uns aux autres sur l’écran principal avec des images d’une carte du Vietnam et des lieux emblématiques. En jouant le jeu, les joueurs vivront un voyage stimulant associé à des jeux folkloriques et à des festivals traditionnels dans les régions du Nord, du Centre et du Sud.Chaque jeu composant comprend également une courte introduction en anglais sur la valeur et la signification de chaque jeu associé à des lieux spécifiques, contribuant à accroître l’efficacité de la promotion de la culture et du tourisme vietnamiens auprès d’amis internationaux.Dans la première phase du projet, Lac Viet Adventures, accessible à l’adresse https://www.lacbird.com/pcweb ne propose que cinq jeux correspondant à cinq endroits au Vietnam. Cependant, l’équipe prévoyait de développer à l’avenir un magasin de jeux associé à des destinations célèbres à travers le pays. – VNA