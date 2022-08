Hanoi (VNA) – La société japonaise Onaga a reçu le 15 juillet un certificat d’investissement pour une usine de fabrication de composants aéronautiques et automobiles située dans le Parc industriel de soutien du sud de Hanoi (HANSSIP).

Cérémonie de signature du protocole d’accord de coopération entre Onaga, IDS et des entreprises vietnamiennes. Photo : congthuong.vn

La direction du HANSSIP, des représentants du groupe commercial japonais Kobe et des fabricants dans le domaine des applications industrielles, des hautes technologies et des industries de soutien ont signé le protocole d’accord.

Onaga a reçu un certificat d’investissement pour la fabrication de composants d’avions, d’automobiles et de navires dans le HANSSIP. Son partenaire, International Digital Services Vietnam Co., Ltd (IDS) a reçu la licence d’enregistrement d’entreprise dans le parc industriel.

Onaga, IDS et un groupe d’entreprises de soutien vietnamiennes ont signé un accord de coopération pour le conseil, l’assistance et le transfert de technologie.

Le chef du comité de gestion de HANSSIP, Lê Quang Long, a déclaré que la ville de Hanoi créera toujours les meilleures conditions pour que les entreprises japonaises en particulier, les entreprises d’investissements directs étrangers en général et la communauté des entreprises vietnamiennes des industries de soutien pouissent opérer et développent leur partenariat.

La ville s’efforce de simplifier les procédures administratives et d’accompagner les entreprises dans le recrutement et la formation de la main-d’œuvre de qualité. Elle soutiendra les investisseurs engagés dans le commerce lié aux infrastructures en mettant en place des conditions nécessaires et suffisantes pour que HANSSIP devienne un parc industriel modèle pour les industries de soutien, a-t-il souligné.

Matsumoto Izumi, premier secrétaire de l’ambassade du Japon au Vietnam, a déclaré qu’Onaga est une entreprise de longue date dans la région japonaise de Kobe, fabriquant des composants mécaniques qui sont appliqués dans l’aviation, l’automobile, les trains et la robotique.

L’investissement d’Onaga dans HANSSIP s’inscrirait dans la politique de coopération sur le développement des industries de soutien entre le Vietnam et le Japon.

Avec les politiques préférentielles du gouvernement vietnamien pour attirer les investissements et le soutien du parc industriel aux procédures administratives, davantage d’investisseurs japonais mettront les pieds dans le HANSSIP pour développer la coopération, a déclaré Izumi.

Onaga Masaru, président d’Onaga, a déclaré que les entreprises japonaises disposent de technologies de pointe et d’expériences dans les industries de soutien, afin qu’elles puissent aider le Vietnam dans le développement industriel et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le marché vietnamien est une terre prometteuse. Le Vietnam importe chaque année un total de 100 milliards de dollars de composants pour voitures, motos et machines de toutes sortes, a-t-il dit.

Onaga a également proposé à Hanoi de mettre en place des politiques plus préférentielles pour les équipementiers japonais et de simplifier davantage les procédures d’investissement. – VNA