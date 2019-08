Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le japonais AEON Co. Ltd. a apprécié lors d’une réunion de son conseil d’administration, vendredi 30 août à Hô Chi Minh-Ville, le potentiel du marché vietnamien, soulignant la nécessité de se concentrer sur ce marché.

Le Centre commercial AEON à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le directeur et président du conseil d’administration du géant du commerce de détail, Hiroshi Yokoo, a déclaré que la réunion s’est tenue au Vietnam comme le pays est son marché le plus important en Asie du Sud-Est.Suite à la réunion, la deuxième du genre à l’extérieur du Japon après la première à Jakarta, en Indonésie, les responsables de la société devraient se rendre au centre AEON Mall Tan Phu Celadon dans la mégapole du Sud, qui a été agrandi en juin.AEON Co. Ltd. doublera la valeur des produits qu’elle achète au Vietnam, à 500 millions de dollars en 2020, a déclaré en juin Eiji Shibata, chef de la direction et de la logistique et du marchandisage du détaillant japonais.Ce chiffre devrait atteindre 1 milliard de dollars en 2025 comme le Vietnam est perçu comme ayant un grand potentiel en tant que fournisseur d’aliments de qualité pour les consommateurs japonais.AEON, basé à Chiba à l’est de Tokyo, a inauguré quatre centres commerciaux au Vietnam. La société ouvrira un autre centre commercial à Hanoi.-VNA