Tokyo (VNA) – La PONY Japan Baseball Association (PJBA) souhaite renforcer la coopération et soutenir le développement du baseball au Vietnam, a déclaré Jin Matsubara, membre de la Chambre des représentants du Japon et président de l’association.

Le député Jin Matsubara, membre de la Chambre des représentants du Japon (2e à partir de la gauche) et l’ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hông Nam (3e) lors de la cérémonie. Photo : VNA

Il a fait cette déclaration lors d’une récente cérémonie de remise de gants et de balles de baseball aux clubs de baseball pour enfants vietnamiens à Tokyo.L’association est prête à aider l’équipe de baseball U-14 du Vietnam, comprenant 15 joueurs et trois membres du personnel d’entraîneurs, à participer au tournoi de baseball PONY Asie-Pacifique en 2023, a fait savoir Matsubara.Il a également indiqué que l’association était disposée à envoyer des experts du baseball au Vietnam pour soutenir la formation des joueurs, des entraîneurs et des arbitres à la demande de la partie vietnamienne, et aider le pays à organiser un tel tournoi à l’avenir.Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hông Nam a hautement apprécié l’assistance de la PJBA au Vietnam.Il a déclaré que le baseball au Vietnam commençait à se développer chez les adolescents, avec une dizaine de clubs installés dans les écoles de plusieurs grandes villes. L’année dernière, le Vietnam a créé pour la première fois l’association de baseball et de softball.Lors de la cérémonie, la PJBA a symboliquement remis 300 gants de baseball et 30 boîtes de baseball à l’ambassade du Vietnam au Japon pour les transférer aux clubs de baseball pour enfants du Vietnam. Ce sont des gants de baseball cousus par les enfants de l’équipe de baseball de la PJBA.Un protocole d’accord sur la coopération pour promouvoir le baseball au Vietnam a également été signé par Matsubara et l’ambassadeur du Vietnam au Japon.La PJBA a été fondée en mai 1975, dans le but de développer et de populariser le baseball chez les jeunes et de renforcer les activités d’échange entre les membres, les transformant en citoyens sains avec un esprit sportif et international. – VNA