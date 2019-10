Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Vo Tuan Nhan et Mme Yubari Sato, secrétaire d’Etat à l’environnement du Japon. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) – Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Vo Tuan Nhan, chef d’une délégation vietnamienne participant à la 15e conférence des ministres de l’Environnement de l’ASEAN, a rencontré, le 9 octobre à Siem Reap, Mme Yubari Sato, secrétaire d’Etat à l’environnement du Japon.

Mme Yubari Sato a abordé les contenus de coopération prioritaire entre le Japon et l'ASEAN et entre le Vietnam et le Japon, avec notamment l’assistance du Japon à l’ASEAN dans la mise en œuvre de nombreuses activités relatives aux déchets plastiques et océaniques. Elle a réitéré l’adoption de la "Vision de l'océan bleu" lors du Sommet du G20 à Osaka, souhaitant la coopération du Vietnam pour atteindre les objectifs de celle-ci.

A propos des déchets plastiques et océaniques, le vice-ministre Vo Tuan Nhan a expliqué que ces dernières années, le Vietnam s'est concentré sur la lutte contre la pollution par les déchets solides et sur le renforcement des solutions de leur traitement.

Le Japon a souhaité que le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement continue à l’aider à mettre en œuvre les projets en cours, notamment le projet d’observation des déchets plastiques océaniques, le projet de création d’un centre de partage des connaissances sur déchets plastiques océaniques.

Le Japon a présenté l'Initiative sur la fondation d’une alliance pour la gestion du cycle des substances d'hydrofluorocarbures (HFC), s'attendant la participation du Vietnam. Le Japon organisera une cérémonie pour annoncer la création de l’alliance et invitera le Vietnam.

Le vice-ministre Vo Tuan Nhan a estimé l’initiative HFC et affirmé la participation du Vietnam à cette alliance.

A sa présidence de l'ASEAN en 2020, le Vietnam considérera les déchets plastiques et les déchets océaniques comme une question prioritaire, a précisé le vice-ministre Vo Tuan Nhan, tout en demandant au Japon de continuer à soutenir son pays dans le traitement des déchets ménagers. Le Vietnam organisera bientôt une conférence nationale sur les déchets solides et souhaite que le Japon y présente des technologies avancées de traitement.

Mme Yubari Sato a pris note de cette priorité du Vietnam durant sa présidence de l’ASEAN en 2020 et exprimé la volonté du Japon de l’assister dans la mise en œuvre d'activités concrètes. -VNA