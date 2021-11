Hanoi (VNA) - Le Vietnam n’a pas créer la surprise jeudi 11 novembre devant le Japon lors du dernier tour des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022.

Le Japon a dû cravacher pour l'emporter (1-0), après avoir ouvert le score grâce à Junya Ito. Photo : VNA



Les Rouges et or se sont inclinés 0-1 face aux Samouraïs Bleus sur la pelouse du stade My Dinh à Hanoi. Comme il s’agit de leur cinquième défaite consécutive, le Vietnam n’a pas encore récolté de points et se classe en bas du groupe B.

Déjà battu deux fois dans son groupe de qualification à la Coupe du monde 2022, le Japon n’avait plus franchement le droit à l’erreur contre le Vietnam. Et il a dû cravacher pour l’emporter (1-0), après avoir rapidement ouvert le score grâce à Junya Ito (17e).

Ito a tenté de doubler l’avance du Japon à quelques minutes de la pause, mais le but a été exclu pour hors-jeu après un contrôle approfondi de l’arbitre assistant vidéo (VAR).

Cette deuxième victoire consécutive permet aux joueurs d’Hajime Moriyasu (3es, 9 points) de se rapprocher des deux premiers du classement, l’Arabie saoudite (1re, 13 points) et l’Australie (2e, 10 points), qui n’ont pu se départager (0-0).

Seules les deux meilleures équipes du groupe se qualifieront directement pour la Coupe du monde 2022, la troisième devant passer par un barrage.

Dans le même groupe avec le Japon, l’Australie, l’Arabie saoudite, la Chine et Oman, le Vietnam accueillera l’Arabie saoudite, première, le 16 novembre. C’est la première fois que le Vietnam dispute le dernier tour de qualification. – VNA