Photo d'illustration : VNA



Tokyo (VNA) - L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) envisage de mettre en place un site Web permettant aux Vietnamiens de postuler à un programme de stagiaires techniques au Japon, dans le but de réduire les frais que les stagiaires vietnamiens doivent payer pour leur formation auprès des courtiers avant de venir dans ce pays.

Le site Web fournira des informations sur les lieux de travail, les salaires et les congés tout au long de l'année, a rapporté Nikkei Asia.

En outre, le site Web est également conçu pour résoudre les plaintes des stagiaires au cas où ils devraient travailler dans des conditions différentes de celles auxquelles ils s'attendaient.

Selon Nikkei Asia, le site Web devrait commencer ses opérations à titre d’essai après avril 2023 et officiellement en 2024.

Dans le cadre du programme de stagiaires techniques du Japon, des sociétés agréées par le gouvernement vietnamien seront chargées de recruter des candidats et de leur fournir des cours en japonais. Actuellement, les candidats doivent payer des frais à ces sociétés et aux courtiers.

Selon l’Agence des services d'immigration du Japon l'immigration (ISA Immigration Services Agency of Japan), à la fin de 2021, il y avait plus de 276.120 stagiaires techniques étrangers au Japon, dont plus de 160.500 Vietnamiens, soit environ 58 %.



Une enquête récente de l'ISA et de l'Organisation pour la formation technique des stagiaires (OTIT) a montré que jusqu'à 54,7 % des stagiaires étrangers étaient déjà endettés avant de venir au Japon. La moyenne des stagiaires vietnamiens est environ 674.480 yens/personne (5.061 dollars/personne), le taux le plus élevé parmi les stagiaires étrangers au Japon.



Le montant moyen que les stagiaires vietnamiens doivent payer aux société ou aux courtiers, ou à tous les deux, s’élève à 688.143 yens/personne (5.164 dollars/personne). -VNA