Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce

Tokyo (VNA) - Le Vietnam est actuellement le deuxième plus grand fournisseur de café au Japon, selon l'Office du Commerce du Vietnam au Japon.

Selon les données du Centre du commerce international (CCI), en 2021, le Japon a importé 409.800 tonnes de café pour près de 1,32 milliard de dollars, en hausse de 2,7% en volume et de 11,6% en valeur par rapport à 2020. En particulier, le prix moyen du café importé au Japon a atteint 3.212 dollars/tonne, soit une hausse annuelle de 8,7%.

Les importations japonaises de café vietnamien en 2021 étaient estimées à environ 101.000 tonnes pour une valeur de 182,9 millions de dollars, soit une croissance annuelle de 0,2% et de 7,7%, respectivement.

Selon des experts, le Vietnam et le Japon sont membres de trois accords de libre-échange que sont l'accord de partenariat économique Vietnam-Japon, l’accord de partenariat économique intégral ASEAN-Japon et l'accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP). Cela offre de nombreuses opportunités aux deux pays pour élargir leur coopération économique dans divers domaines.-VNA