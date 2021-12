Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Quinze types de personnages typiques du hát bội ou tuồng, un chant classique interprété avec une gestuelle complexe, sont présentés sur le site : https://ichlinks.com/exhibition/hat-boi/, offrant au public un aperçu de ce genre de musique traditionnelle.

Il s'agit d'un projet détenu conjointement par Cultura Fish (Hiêu Van Ngu) et le Centre international d’information et du réseau du patrimoine culturel immatériel en Asie-Pacifique sous tutelle de l’UNESCO (The International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region under the auspices of UNESCO - ICHCAP).

Des artistes et instrumentistes du Théâtre de hát bội de Hô Chi Minh-Ville, dont les artistes chevronnés Huu Danh, Linh Phuoc, Linh Hiên et Thanh Trang, se joignent au projet.

Le hát bội, ou tuồng, remonte au XIIe siècle, mais c’est seulement au XVIIe siècle qu’il se développe et acquiert ses lettres de noblesse. Cet art inclut danse, chant, récit et musique. Au XIXe siècle, sous la dynastie des Nguyên, il occupe une place importante dans la vie culturelle de l’empereur et de la Cour.

Sa vitalité perdurant, le hát bội est devenu l’un des traits culturels du Sud et, plus particulièrement, du delta du Mékong.

« ichLinks » est la plateforme d'information sur le patrimoines immatériels de l'Asie-Pacifique. Il s’agit d’un projet assuré par le Centre international d’information et du réseau du patrimoine culturel immatériel en Asie-Pacifique sous tutelle de l’UNESCO. -VNA