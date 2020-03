Le Hanoi FC digne de remporter la Supercoupe du Vietnam 2019. Photo: vnexpress.net

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Hanoi FC a remporté la Supercoupe du Vietnam de 2019 après sa victoire (2-1) contre le Hô Chi Minh-Ville FC, lors d'un match tenu dimanche après-midi 1er mars sur le stade de Thông Nhât (Réunification) à la mégapole du Sud.

Des buts de Công Thanh (39e) du Hô Chi Minh-Ville FC qui a fait entrer le ballon dans son propre but et de Paper Omar (45e) ont permis à Hanoi FC de confirmer sa suprématie du football vietnamien. Le seul but du Hô Chi Minh FC a été marqué par l’attaquant Công Phuong (19e).

Au retour des vestiaires, malgré ses grands efforts, le Hô Chi Minh-Ville FC, champion en titre de la Coupe nationale de 2019, n’a pas réussi à percer le bloc de défense de son adversaire hanoien, vainqueur du championnat du Vietnam au titre de la saison 2019, et a regretté de voir le Hanoi FC gagner la Supercoupe.

Par crainte de l’épidémie de COVID-19, le comité d’organisation n’a autorisé qu’environ 100 fans à entrer dans le stade pour voir ce match et supporter les joueurs des deux clubs. -VNA