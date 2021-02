Le projet Zen Garden a été officiellement inauguré sur 9.000 m². Photo : Net/CVN

Dak Lak (VNA) - Le groupe Trung Nguyên de Dang Lê Nguyên Vu a récemment inauguré un nouvel espace au sein du Musée international du café à Buôn Ma Thuôt pour promouvoir son projet de ville du café, marquant ainsi les premiers pas de ce groupe dans l'immobilier.

Lancé début 2017 à Buôn Ma Thuôt (province de Dak Lak, hauts plateaux du Centre), le projet s'étend sur 45,45 ha et est premier projet immobilier de Dang Lê Nguyên Vu, surnommé "Roi du café".

C’est ainsi que le 15 janvier, le groupe Trung Nguyên Legend a ouvert un nouvel espace pour partager des informations sur le projet de la ville du café. Ensuite, le 23 janvier, le projet Zen Garden a été officiellement inauguré sur 9.000 m². Il comprend un jardin tropical et un jardin pour la méditation.



Les espaces ouverts, les sentiers étroits et sinueux, ou même les jardins de pierre ont une signification profonde que les visiteurs découvriront avec au bout du parcours la paix et le bonheur. C'est aussi le sens de l'éveil que Trung Nguyên Legend veut envoyer à la communauté.



On s'attend à ce qu'en 2021, la ville du café se développe avec des installations pour le tir à l'arc, l'équitation ou le yoga. Il est aussi prévu une école maternelle baptisée Loving au sein de l'école primaire Happy.



D'ici 2026, deux lotissements comprenant 82 villas seront bâtis offrant du tourisme culturel, un centre commercial, un hôtel et un parc écologique tourné vers la culture du café. -CVN/VNA