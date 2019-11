Un représentant du groupe thaïlandais SCG remet des bourses à des lycéens de Long An. Photo: VNA



Long An (VNA) – Le groupe thaïlandais SCG (Siam Cement Group) a remis des bourses d’études SCG Sharing the Dream 2019, d'une valeur de quatre millions de dôngs chacune, aux 50 lycéens de la province de Long An (Sud).

Long An est la deuxième localité vietnamienne, derrière Ho Chi Minh-Ville, à recevoir des bourses du groupe SCG en 2019.

Le programme des bourses SCG Sharing the Dream 2019 sera réalisé dans 9 villes et provinces du pays avec l'offre de 290 bourses d’un montant total de 1,9 milliards de dôngs, outre des opportunités de participer à des cours de formation sur les soft skills (compétences douces) nécessaires. Ces efforts de SCG visent à aider des élèves et étudiants défavorisés à surmonter les difficultés pour s'orienter à un meilleur avenir.

Les bourses SCG Sharing the Dream est l’un des engagements continus de SCG en vue de soutenir le développement des ressources humaines au Vietnam à travers de l’éducation. Au cours des 12 années dernières, plus de 4.000 étudiants vietnamiens ont reçu ces bourses, a indiqué Somchart Patamamongkonchai, représentant du groupe SCG.

Le groupe SCG compte actuellement plus de 200 filiales et emploie environ 57.000 personnes. Il s’agit de l’un des plus grands groupes d’Asie du Sud-Est qui exerce ses activités dans trois domaines clés : le ciment - matériaux de construction, des produits pétrochimiques et l’emballage. SCG a officiellement commencé ses affaires au Vietnam en 1992. -VNA