La séance de travail. Photo : VNA



Bangkok (VNA) - Le président du groupe Charoen Pokphand de Thaïlande (CP), Dhanin Chearavanont, a évalué le Vietnam comme le marché le plus attractif et le plus potentiel en Asie du Sud-Est et s'est engagé à continuer de donner la priorité à l'expansion de ses investissements au Vietnam dans un avenir proche.

Dhanin Chearavanont a fait cette évaluation lors d'une séance de travail du 18 avril avec l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Phan Chi Thanh pour discuter des mesures visant à promouvoir les investissements de ce groupe au Vietnam.

L'ambassadeur Phan Chi Thanh a affirmé le rôle important des investissements étrangers pour la croissance économique du Vietnam et a suggéré que le groupe CP et la société C.P. Vietnam continue d'étendre ses investissements et ses activités commerciales, d'utiliser des technologies de pointe et de promouvoir la transformation numérique, ce qui profite aux deux pays.

Le premier investissement du groupe CP au Vietnam a été réalisé en 1993 par l'intermédiaire de la société C.P. Vietnam spécialisée dans les domaines de l'agro-industrie, de l'alimentation fermée. Il s'agit de la plus grande entreprise agricole du Vietnam avec plus de 30.000 employés. En 2020, le groupe CP a inauguré une usine de transformation de poulet pour l'exportation dans la province de Binh Duong (Sud) d'une capacité installée annuelle de 50 millions de têtes pour la première phase et vers une capacité de 100 millions de têtes pour la deuxième.

Le groupe CP est la plus grande entreprise agroalimentaire de Thaïlande et la quatrième au monde avec les principaux segments de production, notamment les aliments pour animaux, l'élevage de poulet, le porc et les crevettes. - VNA