Photo: Internet

Hanoi (VNA) - Le groupe laitier TH True Milk s'efforvise à porter à 200.000 le nombre de vaches laitières de sa chaîne de reproduction fermée.



En outre, le groupe augmentera également le nombre de vaches dans le modèle coopératif de haute technologie avec la participation des agriculteurs à 200.000 d’ici 2025.



Le groupe a récemment inauguré dans la province de Thanh Hoa (Centre) un complexe d’élevage de vaches et de transformation laitière appliquant de hautes technologies. Doté d'un investissement total de 3.800 milliards de dongs, ce complexe posssède une troupe de 20.000 vaches dans deux zones de fermes situées dans les communes de Yen My et Cong Binh, district de Nong Cong.



Le groupe TH True Milk appliquera de technologies de pointe telles que l'informatique en nuage et l'internet des objets, non seulement dans le modèle d’élevage de grande taille mais aussi chez chaque foyer éleveur via des coopératives.

TH a développé 72 produits laitiers tels que lait pasteurisé, lait UHT, lait maternisé, yogourt, yaourt à boire, beurre, fromage, glace,...

Le projet "Élevage laitier et traitement de lait de haute technologie" du groupe TH a été mis en œuvre en octobre 2009 avec un investissement total de 1,2 milliard de dollars. En 2016, le groupe a lancé un projet de vaches laitières et de transformation de lait de 2,7 milliards de dollars en Russie. Le 7 septembre 2018, TH a mis en chantier une usine de produits laitiers à Kaluga en Russie.

Après 9 ans d’exploitation, le groupe TH est devenu l’un des premiers fournisseurs de lait frais au Vietnam, représentant plus de 40% du marché vietnamien du lait frais. -VNA