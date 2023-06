La centrale thermique de Nghi Son 4. Photo: Vietnamplus



Séoul (VNA) – Le 25 juin, le groupe sud-coréen Doosan a annoncé l'extension de ses activités énergétiques respectueuses de l'environnement au Vietnam. Cette stratégie vise le marché potentiel de l'énergie propre du Vietnam.

Doosan Enerbility a signé un accord commercial avec trois sociétés exploitant des centrales thermiques au Vietnam pour promouvoir un projet de conversion du combustible respectueux de l'environnement. La cérémonie de signature a eu lieu dans le cadre de la visite d'Etat du président sud-coréen Yoon Suk Yeol au Vietnam.

Doosan Enerbility et la sarl de l’électricité thermique de Nghi Son 2 ont signé un protocole d'accord de coopération dans le domaine de l'énergie pour rechercher et appliquer des solutions de réduction de carbone dans la production d'électricité. Le document vise à réduire la consommation de charbon, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'environnement.

Selon le groupe Doosan, la société sud-coréenne compte de mettre en œuvre les projets par étapes pour mettre en œuvre le protocole d’accord. Cela comprend la création de technologies de conversion du combustible respectueuses de l'environnement et la présentation de ses produits, l'évaluation de la faisabilité de projets pilotes et la sélection de projets pour une mise en œuvre pilote.

Le gouvernement vietnamien a d’ores et déjà accéléré la transition vers des combustibles respectueux de l'environnement avec un plan visant à atteindre l'objectif "zéro émission nette" d'ici 2050. D'ici 2020, le charbon représente environ 30% de la capacité des centrales électriques au Vietnam et c'est un domaine ayant le plus grand potentiel dans la transition vers une énergie propre à l'avenir. -VNA