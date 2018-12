Une plate-forme pétrolière. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) a accompli son plan annuel d’exploitation de brut.

Concrètement, le 10 décembre, son exploitation pétrolière, au pays comme à l’étranger, s’est chiffrée à 11,314 millions de tonnes. Le 11 décembre, ce chiffre est estimé à 13,226 millions de tonnes (21 jours d’avant terme). Dans la même période de temps, PVN a rempli son objectif d’exploitation du gaz de 9,6 milliards de m3 (15 jours avant terme).

En outre, PVN a réussi à achever les indices concernant les affaires, la finance, les recettes, les contributions au budget d’Etat…

Ses membres comme la Sarl de raffinage et de pétrochimie Binh Son ; la Compagnie générale d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz (PVEP) ; la compagnie générale d'engrais et de produits chimiques du pétrole et du gaz (PVFCCo)… ont aussi rempli leurs objectifs annuels en termes de production, d’affaires et de recettes. -VNA