Photo: Zing

Hanoï (VNA) - La société danoise de production de jouets LEGO a signé le 8 décembre un protocole d'accord avec la société du parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) sur la construction d'une nouvelle usine dans la province méridionale de Binh Duong.

C’est le plus gros investissement au Vietnam réalisé par une entreprise danoise, montrant la confiance et l'optimisme des investisseurs danois dans l'avenir de la coopération Danemark-Vietnam, selon l'ambassadeur du Danemark au Vietnam et au Laos, Kim Højlund Christensen.

Le groupe LEGO investira plus d'un million de dollars dans la construction de sa toute première usine neutre en carbone, y compris un investissement dans l'énergie solaire sur un site de 44 ha à Binh Duong, dans l'objectif de générer 4.000 emplois dans les 15 prochaines années. Le projet sera mis en chantier au second semestre 2022 et entrera en service deux ans plus tard.

Selon LEGO, l'usine au Vietnam sera sa sixième dans le monde et sa deuxième en Asie.

La décision de LEGO de construire une usine au Vietnam a été attribuée aux plans du gouvernement vietnamien d'investir dans l'expansion des infrastructures de production d'énergies renouvelables et à une approche collaborative pour travailler avec des entreprises étrangères qui cherchent à faire des investissements de haute qualité, a déclaré Carsten Rasmussen, directeur des opérations du groupe Lego.

Cérémonie de signature du protocole d'accord entre LEGO et VSIP. Photo: VGP

Le directeur général de VSIP, Nguyen Phu Thinh, a promis d’offrir aux entreprises internationales des solutions durables pour créer des opportunités de développement attrayantes à long terme.

La nouvelle usine comportera des panneaux solaires sur son toit et VSIP construira un projet solaire à proximité pour le compte du groupe LEGO. Ensemble, ils planteront 50.000 arbres au Vietnam pour compenser ceux enlevés pendant la construction de l’usine. -VNA