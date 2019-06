Dans l’intérieur du supermarché Aeon Mall à Bình Dương. Photo : internet

Tokyo (VNA) – Le groupe japonais AEON va doubler ses importations de marchandises depuis le Vietnam, soit 500 millions de dollars vers 2020. Ce chiffre pourrait atteindre le record d’un milliard de dollars vers 2025.

L’agence de presse japonaise Kyodo citant les propos d’Eiji Shibata, un gestionnaire d’AEON, a fait savoir que les importations de denrées alimentaires depuis le Vietnam pourrait continuer à augmenter dans le contexte où ce groupe représente 70% des recettes de vente des denrées alimentaires au Japon. L’an dernier, la valeur totale des marchandises importées depuis le Vietnam de ce groupe a enregistré une croissance de 7,6% en glissement annuel, soit à 26,5 milliards de yens (245 millions de dollars).

Le groupe AEON a déjà ouvert 4 centres commerciaux au Vietnam (3 à Ho Chi Minh-Ville et un à Hanoi) et se prépare à en ouvrir un autre, dans l’arrondissement de Ha Dong (Hanoi) vers la fin de cette année. Dans ses efforts de présenter des marchandises vietnamiennes (fruits, poissons tra (pangasius), crevettes, café…) aux consommateurs japonais, du 7 au 9 juin, AEON a organisé la foire vietnamienne dans 46 supermarchés et centres commerciaux dans la région du Kanto. Ces produits ont fasciné de nombreux consommateurs japonais. -VNA