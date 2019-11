Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a reçu mardi à Hanoï Xi Luo, président du groupe d'assurance chinois Taiping, qui est le 4e plus grand groupe en Chine et se classe au 450e rang sur la liste des 500 plus grandes entreprises mondiales.

Le président du groupe d'assurance chinois Taiping a affirmé que le développement des assurances correspondait parfaitement aux politiques et aux orientations de développement socio-économique au Vietnam. Lorsque l’économie s’améliore, les revenus des habitant augmentent, la demande d’assurance progressera sans cesse.

Le groupe Taiping souhaite obtenir l’autorisation du gouvernement vietnamien afin de faire des affaires sur le marché vietnamien, a-t-il exprimé.

Appréciant l'intention du groupe Taiping d’investir dans le marché vietnamien des assurances, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a déclaré que les potentiels de ce marché fort de 100 millions de personnes restaient énormes, malgré un développement rapide lors de ces derniers temps des assurances-vie comme des assurances non-vie.

Outre le secteur des assurances, les sociétés d'assurance vietnamiennes et étrangères présentes au Vietnam participent activement au marché des obligations gouvernementales, a-t-il dit.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a demandé au ministère des Finances de traiter les dossiers et procédures permettant au groupe Taiping d’être présent au Vietnam. Il a également demandé au groupe chinois d’envoyer rapidement les documents nécessaires au ministère vietnamien. -VNA