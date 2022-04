Hanoi (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Danemark Luong Thanh Nghi a reçu le 20 avril M. Ole Hammer, directeur des Affaires gouvernementales et publiques du groupe Lego, venu lui rendre une visite de courtoisie.

Lors de la rencontre, M. Ole Hammer a informé son interlocuteur de la stratégie d'investissement de Lego au Vietnam après la signature par Lego d'un protocole d'accord sur la construction de l'usine de fabrication de Lego au Parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP) à la province de Binh Duong, sen présence du vice-Premier ministre Pham Binh Minh en décembre 2021.

M. Ole Hammer a déclaré que Lego avait de grands espoirs pour ce projet car il s'agira de la première usine neutre en carbone de Lego dans le monde et de la deuxième de Lego en Asie.

L'usine devrait être mise en chantier fin 2022 et être mise en service à partir de 2024, ce qui devrait aider Lego à étendre sa chaîne d'approvisionnement mondiale, démontrant ainsi sa volonté d'investissement à long terme dans la région.

Doté d’un capital de plus d'un milliard de dollars, l’usine est considérée comme l'un des projets avec le plus grand investissement total au Vietnam depuis de nombreuses années. Selon les prévisions, l’usine devrait créer environ 4.000 nouveaux emplois pour les travailleurs vietnamiens dans les 15 prochaines années.

L'ambassadeur Luong Thanh Nghi a hautement apprécié la décision de Lego de construire une usine dans la province de Binh Duong, affirmant que le Vietnam salue toujours les entreprises étrangères, en particulier celles qui ont des engagements d'investissement à long terme et ont une stratégie de développement durable pour faire des affaires au Vietnam.

Luong Thanh Nghi a affirmé que l'ambassade du Vietnam au Danemark accompagnera et soutiendra toujours Logo et les entreprises danoises pour trouver des opportunités, établir et développer des affaires au Vietnam ainsi que des entreprises vietnamiennes souhaitent faire des affaires au Danemark. – VNA