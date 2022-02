Hanoi (VNA) - Une nouvelle vague de froid s’approche du Vietnam et devrait frapper le Nord tôt le matin du 13 février, maintenant la région dans un froid glacial pour les prochains jours.

Photo d'illustration: baotintuc.vn/VNA

Après avoir atterri dans certaines zones montagneuses septentrionales au début du 13 février, l’épisode de froid va s’étendre à d’autres zones du Nord puis à certaines d’autres du Centre, a indiqué le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).Le 13 février, la région du Nord connaîtra les températures les plus basses de 11 à 14 degrés Celsius, voire de 8 à 11 degrés ou moins dans les zones montagneuses où des pluies avec de la neige peuvent apparaître.Dans la région du Centre, le mercure chutera également à 14 - 17 degrés dans les zones allant des provinces de Thanh Hoa à Thua Thiên-Huê.En raison de l’impact de la vague de froid et de la convergence des vents à haute altitude, le Centre a prévu des averses de 30 à 50 mm, voire plus de 70 mm, dans la partie septentrionale. Les provinces allant de Thanh Hoa à Thua Thiên-Huê devraient enregistrer de fortes averses, des éclairs et de la grêle. – VNA