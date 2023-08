Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le gouverneur de la préfecture japonaise de Nagasaki, Oishi Kengo. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 29 août à Hanoï le gouverneur de la préfecture japonaise de Nagasaki , Oishi Kengo, en visite de travail du 27 au 31 août au Vietnam.Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a hautement apprécié les efforts du gouverneur Oishi Kengo pour promouvoir la coopération et les échanges entre la préfecture de Nagasaki et le Vietnam en général et les localités vietnamiennes en particulier au cours de la période passée.Il s’est réjoui du développement sain, rapide et international des relations Vietnam-Japon avec une grande confiance politique, affirmant que le Vietnam considère la coopération décentralisée comme un canal important, substantiel et efficace pour renforcer la coopération économique, commerciale et du travail et promouvoir les échanges entre les peuples entre les deux pays.Le ministre a hautement apprécié et remercié l'administration de Nagasaki ainsi que le gouverneur Oishi Kengo pour avoir toujours prêté attention à promouvoir le développement de l'amitié et de la coopération entre Nagasaki et le Vietnam, en particulier entre la préfecture japonaise et la province de Quang Nam, lieu qui conserve encore de nombreux vestiges sur les relations d'échange entre les deux pays il y a plus de 400 ans.Son a suggéré à Oishi Kengo de promouvoir les entreprises de la préfecture pour stimuler les investissements et les affaires au Vietnam, en particulier dans des domaines potentiels tels que l'agriculture de haute qualité, la pêche, la fabrication et l'industrie auxilaire, ainsi que de renforcer la formation des ressources humaines et les échanges entre les peuples, créant ainsi une base importante pour renforcer la coopération à long terme entre Nagasaki et le Vietnam.Pour sa part, le gouverneur Oishi Kengo a exprimé ses impressions sur les réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années.Il a informé son hôte des résultats de la coopération entre la préfecture de Nagasaki et la province de Quang Nam et a accepté de soutenir l'expansion de la collaboration entre Nagasaki et d'autres localités du Vietnam dans les domaines de l'investissement, du commerce, de la culture et du tourisme.Le gouverneur a fait l'éloge des contributions de près de 3.000 membres de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de la préfecture. Il a exprimé son souhait d'élargir l'accueil des stagiaires, infirmiers et travailleurs vietnamiens, et s'est engagé à continuer de créer des conditions favorables pour que les Vietnamiens vivent, étudient et travaillent dans la localité.- VNA