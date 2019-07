La forêt de mangrove de Xuan Thuy. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient de publier le décret No 66/2019/ND-CP sur la préservation et l'exploitation durable des zones humides.



Le décret souligne trois principes de préservation et d'exploitation des zones humides : maintenir l'intégrité structurelle, des fonctions, des caractéristiques écologiques et la biodiversité de ces zones ; renforcer le rôle et la participation des communautés locales et des parties concernées dans les activités de préservation et d’exploitation des zones humides ; garantir un mécanisme de partage juste et raisonnable d’intérêts et d’obligations des parties concernées.



En vertu de ce décret, l'État encourage les organisations, les particuliers et les communautés à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, à participer à la préservation de la biodiversité, des écosystèmes naturels ainsi qu’à la protection de l'environnement et des oiseaux migrateurs.



L’État favorise également leur participation au rétablissement des zones humides dégradées ou surexploitées, à la supervision des activités menées dans les zones humides importantes pour détecter les violations, au développement des moyens de subsistance durables, des modèles de préservation et d’exploitation durables des zones humides, et du tourisme écologique selon la loi.

Le décret souligne par ailleurs que l’établissement des zones de préservation des zones humides doit être conforme à la loi sur la biodiversité.



Selon le décret, le budget public permettra de faciliter la construction et la modernisation des infrastructures techniques nécessaires à la gestion, à la préservation et à l’exploitation durable des zones humides.



L’État accordera des privilèges aux investissements dans les activités visant à restaurer les habitats des espèces rares ou en voie de disparition.

Le décret entrera en vigueur à partir du 15 septembre 2019.-VNA