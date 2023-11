Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promis le soutien continu du gouvernement aux jeunes entrepreneurs lors d’une cérémonie marquant les 30 ans du mouvement des jeunes entrepreneurs vietnamiens, lundi 27 novembre, à Hanoi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprimant lors de la cérémonie marquant les 30 ans du mouvement des jeunes entrepreneurs vietnamiens, à Hanoi, le 27 novembre. Photo: VNA

D’un club de 15 membres initiaux, l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam (VYEA) rassemble aujourd’hui près de 19.000 membres dans tout le pays. Ses entreprises membres génèrent plus de 40 milliards de dollars de revenus annuels, contribuent à plus de 10% au PIB national et créent des emplois pour plus de 5 millions de personnes.En particulier, la participation de la VYEA au Conseil des jeunes entrepreneurs de l’ASEAN et au Groupe des jeunes entrepreneurs d’Asie-Pacifique constitue une avancée importante dans l’affirmation de la stature des jeunes entrepreneurs vietnamiens dans les communautés régionales et mondiales d’hommes d’affaires et d’entreprises.Dans son discours, le chef du gouvernement a attribué les réalisations communes du pays en partie aux contributions substantielles des entrepreneurs, y compris des jeunes.Les entrepreneurs et les entreprises du Vietnam constituent l’un des facteurs permettant de mettre en œuvre avec succès l’industrialisation et la modernisation et de réaliser des percées dans le développement socio-économique national, a-t-il plaidé, soulignant leur développement continu en quantité et en qualité et leurs contributions majeures à la construction et à la sauvegarde du pays.Il a salué leur sens de responsabilité sociale, comme en témoigne leur participation active à la réduction de la pauvreté, aux activités communautaires et à l’aide au public pour répondre aux catastrophes naturelles et aux épidémies, en particulier le Covid-19.Les efforts et la croissance des jeunes entrepreneurs vietnamiens ont généré une influence positive sur la communauté des entrepreneurs vietnamiens dans son ensemble, a-t-il déclaré.Le Premier ministre a exprimé sa conviction que malgré les opportunités, les avantages, les difficultés et les défis liés aux années à venir, les entreprises et celles dirigées par de jeunes entrepreneurs parviendront toujours à s’en sortir.Le gouvernement s’associera pour développer une communauté des entreprises vietnamienne forte, hautement compétitive, profondément engagée dans les chaînes de valeur mondiales et résiliente aux chocs extérieurs, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il se concentrerait sur trois percées stratégiques en termes d’institutions, d’infrastructures. et les ressources humaines.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les entreprises et les jeunes entrepreneurs à continuer de maximiser leur jeunesse pour prendre la tête de la réforme du modèle de croissance, de l’innovation, de l’application des sciences et technologies, de la transformation numérique et de la transition verte.Il leur a demandé d’améliorer leurs capacités, la qualité de leurs ressources humaines, ainsi que leur capacité de leadership et de gouvernance; de développer la culture d’entreprise; de s’améliorer sans cesse et de se doter de davantage de connaissances, de conditions et de courage pour étendre leur portée à la région et au monde; et de resserrer la connectivité entre eux pour promouvoir la stature des entreprises vietnamiennes.Le chef du gouvernement a également demandé à la VYEA de renforcer son rôle en aidant les entreprises de jeunes entrepreneurs à se connecter les unes aux autres, à appliquer fortement la technologie et à stimuler l’innovation, et à perfectionner les documents juridiques sur les activités des entreprises.Le Parti et l’État protègent toujours les droits et les intérêts légitimes des jeunes entrepreneurs et créent les conditions leur permettant de contribuer davantage à l’édification et à la sauvegarde du pays, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh, exprimant sa conviction que la communauté des entreprises vietnamiennes se joindra aux efforts du Parti, de l’État et du Vietnam. Le gouvernement doit surmonter les défis, saisir de nouvelles opportunités et renforcer sa force interne pour aider à construire une nation puissante et prospère offrant bonheur et richesse à tous. – VNA