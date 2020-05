Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présenté mercredi 20 mai à la 9e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature la situation socio-économique des premiers mois de cette année ainsi que les tâches et solutions principales visant à redresser et à développer l’économie dans les mois à venir.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime en ouverture de la 9e session de l’Assemblée nationale. Photo : VNA



Intervenant après l’allocution inaugurale prononcée par la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, le chef du gouvernement a exposé les grands traits de la lutte anticoronavirus et les mesures destinées à prévenir et à contrôler l’épidémie dans les temps à venir.



De concert avec le renforcement des capacités du système de santé, l’accent est mis sur la recherche et l’élaboration d’une stratégie de prévention et de contrôle anti-épidémie, l’assurance de l’efficience sanitaire et de la durabilité économique, la mise en œuvre du double objectif de développement socio-économique et de prévention et lutte anti-épidémie, l’assurance de la sûreté des affaires et activités sociales, a-t-il indiqué.



En effet, la plupart des branches et secteurs ont subi de plein fouet les conséquences économiques de la propagation du virus qui bloque les flux logistiques. Les secteurs agricole et industriel n’ont progressé que de 0,08% et 1,8% respectivement. Le tourisme et les services de restauration sont frappés très durement. Les ventes au détail de biens et services au cours des quatre premiers mois de 2000 ont chuté de 4,3%.

Les dirigeants du Parti et de l’Etat en ouverture de la 9e session de l’Assemblée nationale. Photo : VNA



Le Vietnam vu sa croissance ralentir nettement, à 3,82% au premier trimestre, un chiffre toutefois honorable au niveau régional et mondial quand la plupart de ses partenaires majeurs ont enregistré une croissance négative. La sécurité énergétique et alimentaire est maintenue, notamment en période de distanciation sociale.



Le gouvernement a fait rapport au Comité permanent de l’Assemblée nationale et promulgué la résolution nº42 sur les mesures de soutien aux personnes impactées par l’épidémie du coronavirus à hauteur d’environ 62.000 milliards de dôngs, a fait savoir le Premier ministre.



Il a également baissé le prix de l’électricité, de l’eau et des services de télécommunications avec un montant total de plus de 30.000 milliards de dôngs, et accordé près de 20.000 milliards de dôngs de crédits préférentiels supplémentaires aux familles pauvres via la Banque des politiques sociales du Vietnam, a-t-il ajouté.

La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh devant l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Dans un contexte très difficile, le pays a obtenu des résultats importants, consolidant la confiance de la population, des entreprises et de toute la société dans le Parti et l’Etat, et créant une base solide pour le redressement et le développement du pays dans les temps à venir, a souligné le chef du gouvernement.



De son côté, la présidente de la Commission économique de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, a hautement apprécié les efforts du gouvernement et l’efficacité des solutions qu’il a adoptées, proposant au gouvernement d’élaborer des scénarios de développement socio-économique à court et moyen terme, de réévaluer les objectifs et les principaux équilibres de l’économie pour 2020 et pour la période 2016-2020.



La Commission économique de l’Assemblée nationale propose de poursuivre le travail de prévention et de contrôle de l’épidémie du nouveau coronavirus, les réformes administratives, de traiter des goulots d’étranglement en termes de foncier et de procédures administratives, de déployer rapidement les projets d’investissement public, de diligenter les procédures de ratification et de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange et de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA et EVIPA).

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Trân Thanh Mân devant l’Assemblée nationale. Photo: VNA

Dans la même matinée, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a présenté deux rapports du président de la République demandant à l’Assemblée nationale de ratifier l’EVFTA et l’EVIPA.



Par délégation du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh a présenté un rapport explicatif sur l’EVFTA, et le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, un rapport explicatif sur l’EVIPA. Le président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale Nguyên Van Giàu a présenté un rapport de vérification de l’EVFTA.

Depuis la 8e session, le présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conjointement avec le Comité permanent de l’Assemblée nationale ont fait la synthèse de 3.385 avis et recommandations des électeurs, axés notamment sur le développement socio-économique lié à la prévention et le contrôle du COVID-19 et la mise en œuvre des paquets de soutien du gouvernement pour amortir l’impact de l’épidémie. – VNA