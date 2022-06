Le vice-Premier ministre Le Minh Khai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a déclaré que le gouvernement continuerait à appliquer de manière proactive, flexible et synchrone des outils et politiques monétaires pour contrôler l’inflation et stabiliser les marchés monétaire et des changes.

Lors de la séance d'interpellation tenue le matin du 9 juin dans le cadre de la 3e session de l’Assemblée nationale, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a clarifié certains problèmes soulevés par des députés.

Il a également informé des mesures drastiques mises en œuvre par la Banque d'État et les autres organes concernés pour restructurer le système des établissements de crédit, ainsi que des résultats importants obtenus dans ce travail.

Pour les banques faibles, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a indiqué que le gouvernement avait reçu des avis du Bureau politique sur le traitement de quatre banques commerciales faibles. Sur la base des avis du Bureau politique, le gouvernement ordonnera à la Banque d'État d'élaborer dans les meilleurs délais un plan détaillé, a-t-il ajouté.

S’agissant du contrôle des crédits dans les secteurs des valeurs mobilières et de l’immobilier, le vice-Premier ministre a affirmé continuer à fournir des fonds aux activités économiques en privilégiant les secteurs prioritaires et contrôlant strictement les secteurs présentant potentiellement des risques.

Les projets immobiliers à haute faisabilité, avec une bonne liquidité, continueront de bénéficier de crédits selon les réglementations, a déclaré le vice-Premier ministre Le Minh Khai. -VNA