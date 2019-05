Séance d'ouverture de la 7e session de l’Assemblée nationale (XIVe législature). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement persiste dans ses objectifs de consolidation des bases macroéconomiques, de garantie des indices économiques importants et de promotion de la croissance, a affirmé le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh.



Lors de la première journée de la 7e session de l’Assemblée nationale (XIVe législature), lundi 20 mai, le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a présenté un rapport complémentaire sur les résultats du plan de développement socio-économique et le budget d’Etat en 2018, ainsi que sur la réalisation du plan de développement socio-économique et le budget d’Etat au cours des premiers mois de 2019.



Selon ce rapport, le PIB national a augmenté de 6,79% au premier trimestre. Le secteur agricole a progressé de 2,68%. Les investissements directs étrangers (IDE) se sont élevés à 7,5 milliards de dollars, soit une hausse de 7,5%. Plus de 43.000 entreprises ont été créées et plus de 17.000 ont repris leurs activités.



Cependant, il existe des faiblesses sur de nombreux aspects, en raison des fluctuations des cours du pétrole brut, des conflits commerciaux et des tensions géo-politiques dans le monde… Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a insisté sur le lent décaissement des investissements publics dans plusieurs localités, le ralentissement de la croissance de certains secteurs, les ravages de la peste porcine africaine dans la filière de l’élevage…



Le vice-Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d’accélérer la restructuration économique, le renouvellement du modèle de croissance, la réforme administrative, le traitement des recours, la lutte contre la corruption et les gaspillages. Il s’est également engagé à augmenter la productivité et la compétitivité, à renforcer la gestion des ressources naturelles, à accélérer le développement socio-culturel…



Dans son rapport d’expertise, la Commission économique de l’Assemblée nationale a affirmé que de nombreux progrès avaient été réalisés en 2018, dont une croissance économique de 7,08% - un record de ces 11 dernières années. La Commission économique a demandé de mener des analyses plus profondes sur les raisons de ces améliorations pour développer ces acquis en 2019 et les années prochaines. Elle a également recommandé au gouvernement de se concentrer sur la prise des mesures pour lever les obstacles et remédier aux faiblesses.



La 7e session de l’Assemblée nationale a commencé le 20 mai et se poursuit jusqu’au 14 juin. Elle devrait consacrer 60% de sa durée à la mission législative dont l’approbation de sept projets de loi, deux résolutions et donner des avis sur neuf projets de loi.-VNA