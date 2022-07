Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré d’importantes réalisations socio-économiques au cours du premier semestre de cette année malgré les incertitudes mondiales et les difficultés intérieures, a déclaré lundi 4 juillet le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une conférence en ligne entre le gouvernement et les localités et d’une réunion périodique du gouvernement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion à Hanoi, le 4 juillet. Photo : VNA

Il a souligné que la situation mondiale évoluait de manière complexe durant ces derniers temps avec les rivalités stratégiques, le conflit en Ukraine, la flambée des prix des carburants, l’escalade de l’inflation dans de nombreux pays et la pandémie de Covid-19 en cours.



La pression d’une inflation élevée, de la flambée des prix des matières premières et des chaînes d’approvisionnement perturbées pourrait se faire sentir au Vietnam, a poursuivi le chef du gouvernement.



Cependant, sous la direction judicieuse du Parti dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, et avec le soutien de l’Assemblée nationale et la gestion drastique du gouvernement, l’engagement des ministères, des agences, des localités, des habitants et des entreprises, et le soutien de la communauté internationale, le Vietnam a maîtrisé la pandémie et assuré la stabilité macro-économique et les grands équilibres économiques.



Le pays s’est également efforcé de sauvegarder son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale ; maintenir la sécurité sociale, l’ordre et la paix sociaux ; a intensifié les relations extérieures ; la réforme administrative et la lutte contre la corruption ; et amélioré le niveau de vie de la population, a-t-il indiqué. Il a souligné que la situation mondiale évoluait de manière complexe durant ces derniers temps avec les rivalités stratégiques, le conflit en Ukraine, la flambée des prix des carburants, l’escalade de l’inflation dans de nombreux pays et la pandémie de Covid-19 en cours.La pression d’une inflation élevée, de la flambée des prix des matières premières et des chaînes d’approvisionnement perturbées pourrait se faire sentir au Vietnam, a poursuivi le chef du gouvernement.Cependant, sous la direction judicieuse du Parti dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, et avec le soutien de l’Assemblée nationale et la gestion drastique du gouvernement, l’engagement des ministères, des agences, des localités, des habitants et des entreprises, et le soutien de la communauté internationale, le Vietnam a maîtrisé la pandémie et assuré la stabilité macro-économique et les grands équilibres économiques.Le pays s’est également efforcé de sauvegarder son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale ; maintenir la sécurité sociale, l’ordre et la paix sociaux ; a intensifié les relations extérieures ; la réforme administrative et la lutte contre la corruption ; et amélioré le niveau de vie de la population, a-t-il indiqué.