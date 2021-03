Le chef du gouvernement a reçu jeudi 18 mars à Hanoï l’Association du développement de la coopération économique de l'ASEAN (VASEAN). Photo : VNA Le chef du gouvernement a reçu jeudi 18 mars à Hanoï l’Association du développement de la coopération économique de l'ASEAN (VASEAN). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le gouvernement s’intéressait à améliorer l'environnement de l’investissement afin que les entreprises puissent faire bien des affaires. Le gouvernement est toujours aux côtés des entreprises.

Le chef du gouvernement a reçu jeudi 18 mars à Hanoï l’Association du développement de la coopération économique de l'ASEAN (VASEAN).

VASEAN, sous le nom d'origine de l'Association de développement de la coopération économique Vietnam - Laos - Cambodge, a été créée le 16 août 2018. VASEAN est une organisation socioprofessionnelle qui rassemble des entreprises, des scientifiques, des particuliers et des organisations vietnamiennes opérant dans les domaines concernant le développement économique, de l'investissement, du commerce et du tourisme entre le Vietnam et les pays de l’ASEAN et aussi d’autres pays comme le Japon, la Chine, la République de Corée et l'Inde.



Au cours des dernières années, l'association a organisé activement des voyages pour explorer les marchés des pays de l'ASEAN, contribué activement à l’élaboration des projets de politiques de l'Etat ... L'année dernière, malgré l'impact de l’épidémie de COVID-19, l'association a organisé en ligne les activités de promotion de coopération économique et commerciale, d’investissement. L’association a également participé activement aux activités de sécurité sociale.

À cette occasion, le VASEAN a demandé au gouvernement, au Premier ministre, aux ministères et secteurs de renforcer leur soutien au milieu d'entreprise en matière de mécanismes, de politiques, de crédit, de foncier…

S'exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué les réalisations des entreprises.

Il a déclaré qu'il était très important de promouvoir la coopération avec les pays de l'ASEAN. Les entreprises doivent effectuer des recherches approfondies sur le marché, préparer des plans d'affaires efficaces et durables.



M. Phuc a souhaité que les entreprises et les entreprises de la VASEAN, en particulier, prêtent attention au développement vert et à la protection de l’environnement, à la lutte contre la corruption et les événements négatifs, à l’édification des relations d’amitié et de coopération avec les pays de l'ASEAN et à la participation active à la sécurité sociale.

Il a souhaité qu'elles étudient attentivement les politiques, proposent des mécanismes et des politiques pour participer au mieux et efficacement au marché et à la gouvernance d'entreprise.

Il a espéré que les entreprises de la VASEAN seront toujours un pont efficace dans la coopération économique entre le Vietnam et les partenaires de l'ASEAN ainsi que d'autres partenaires dans le monde. -VNA