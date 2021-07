Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministre de la Santé de continuer à diriger et à soutenir les localités et entreprises pour accéder aux sources de vaccins anti-Covid-19 à l’étranger, a indiqué le 27 juillet l’Office du gouvernement.

Un lot du vaccin Moderna est arrivé au Vietnam le 10 juillet. Photo : UNICEF/VNA

La demande a été émise suite aux propositions des entreprises et organisations sollicitant l’autorisation de négocier et d’importer des vaccins rendre possible la vaccination gratuite de la population et approvisionner le Fonds de vaccins anti-Covid-19.



Le chef du gouvernement a ainsi chargé le ministère de la Santé d’assumer la gestion étatique de la qualité des vaccins, de l’homologation, de la conservation et de l’organisation de la vaccination de manière opportune, scientifique, sûre et efficace.



Le ministre de la Santé Nguyên Thanh Long a indiqué avoir collaboré avec tous les ministères, départements et secteurs et encouragé toutes les localités, entreprises et unités à participer à la recherche des sources d’approvisionnement et à l’importation de vaccins anti-Covid-19.

Dans les temps à venir, le ministère de la Santé continuera à mettre en place des politiques pour encourager davantage les efforts des localités et entreprises à cette fin.

Si les entreprises ne sont pas en mesure d’effectuer des vaccinations, le ministère de la Santé ordonnera au système de vaccination de l’État de réaliser ces activités de vaccinations.

Le ministère de la Santé encourage la communauté des entreprises à importer directement au Vietnam des vaccins pour lesquels il existe une autorisation officielle des fabricants.

Pour les localités qui se sont inscrites pour travailler avec le ministère de la Santé sur ce sujet et ont déclaré qu’elles peuvent acheter des vaccins auprès des entreprises et des sociétés, le ministère de la Santé est prêt à leur faciliter l’accès.

Selon le ministère des Finances, en 2021, le Vietnam a besoin de 150 millions de doses de vaccins pour atteindre l’immunité collective (quelque 75% de la population vaccinée). Le total des financements est estimé à plus de 25.000 milliards de dôngs, soit environ 1,08 milliard de dollars. – VNA