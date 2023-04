Hanoi (VNA) – Le gouvernement a promulgué lundi 17 avril un décret sur la protection des données personnelles qui précise les mesures et les conditions pour garantir ce travail.

Photo d'illustration: ictnews.vn

En vertu du document, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023, les mesures destinées à protéger les données personnelles comprennent les mesures de gestion et techniques mises en œuvre par les organisations et les personnes impliquées dans le traitement des données personnelles ; les mesures mises en œuvre par les organismes de gestion publique compétents conformément au présent décret et aux lois et règlements y afférents ; les mesures d’enquête et de poursuites menées par des organismes d’Etat; et autres mesures prévues par la loi.Elles doivent être appliquées dès le début et tout au long du processus de traitement des données personnelles.Le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie du ministère de la Sécurité publique est l’agence spécialisée pour le travail, sont chargée d’assister le ministère dans la mise en œuvre de la gestion publique sur la protection des données personnelles.Le portail national sur la protection des données personnelles fournit des informations sur les politiques du Parti et les lois de l’État sur la protection des données personnelles ; vulgarise les politiques et les lois sur la protection des données personnelles ; met à jour et reçoit des informations et des données connexes via Internet ; et fournit des informations sur l’évaluation des activités de protection des données personnelles des agences, organisations et particuliers concernés.