L'ambassadrice du Vietnam au Suriname Pham Thi Kim Hoa et le ministres des Affaires étrangères, du Commerce et de la Coopération internationale Albert Ramdin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Des ministres du Suriname ont salué le développement exceptionnel du Vietnam, ainsi que sa contribution positive au développement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération fructueuse entre les deux pays.

Dans le cadre de son séjour au Suriname du 11 au 15 juillet, l'ambassadrice du Vietnam au Brésil, en Bolivie, au Pérou, en Guyane et au Suriname a rencontré les ministres des Affaires étrangères, du Commerce et de la Coopération internationale , du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, du ministère des Affaires économiques, de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation technologique et la communauté des Vietnamiens au Suriname.

Le ministres des Affaires étrangères, du Commerce et de la Coopération internationale Albert Ramdin a souligné les liens étroits entre les deux pays et a félicité le Vietnam pour ses réalisations ainsi que son rôle dans la communauté internationale.

Le Suriname soutiendra toujours le Vietnam dans les forums internationaux, tout en promouvant les échanges de délégations à tous les niveaux avec le pays dans les temps à venir, a-t-il déclaré.



Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Permanand Sewdien, a salué les réalisations du développement du Vietnam, en particulier dans l'exportation de thé, de café, de poivre et de riz.

L'ambassadrice du Vietnam au Suriname Pham Thi Kim Hoa et le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Permanand Sewdien. Photo: VNA

Le Suriname souhaite s'inspirer de l'expérience vietnamienne en matière d'agriculture et de pêche, intensifier les échanges de délégations et lancer des projets de coopération dans le domaine de l'agriculture, a-t-il déclaré.



La ministre des Affaires économiques, de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation technologique, Rishma KuldipSingh, a exprimé son espoir de mécanismes de coopération, notamment dans l'agriculture, affirmant que le Suriname appelle toujours les communautés étrangères, y compris vietnamiennes, à investir dans le pays.

De son côté, l'ambassadrice Pham Thi Kim Hoa a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au développement de relations d’amitié et de coopération multiforme avec les pays d'Amérique latine, dont le Suriname, de sorte que la coordination et le soutien mutuel sont importants, en particulier dans la période post-pandémique et la période de reprise économique.-VNA