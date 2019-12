Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des délégués (Photo: VNA)



Hanoi, 26 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le gouvernement créerait des conditions plus favorables pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent désormais 90% du total des entreprises du pays.Il a fait cette déclaration lors d'une réunion à Hanoi le 26 décembre avec une délégation de l'Association des PME vietnamiennes (VINASME), ainsi que des dirigeants de ministères, d'agences…Le Premier ministre a déclaré que la réunion aidera à résoudre leurs difficultés et à recueillir leurs suggestions pour contribuer au développement national.Il a demandé aux autorités à tous les niveaux d'apporter tout le soutien possible aux PME et a souhaité que les PME opèrent de manière efficace et durable pour atteindre l'objectif d'avoir un million de PME l'année prochaine.Ils ont été invités à adopter davantage de progrès technologiques, à aider le gouvernement à améliorer le climat des affaires et à prêter attention à la protection sociale.Le bureau du gouvernement et le ministère du Plan et de l'Investissement ont été chargés de recueillir les commentaires lors de la réunion pour les soumettre au gouvernement, aux ministères et aux agences pour examen.Les dirigeants de VINASME ont proposé de revoir les programmes et les politiques depuis que la loi sur le soutien aux PME est entrée en vigueur il y a plus de deux ans, afin de procéder aux ajustements appropriés.Ils ont suggéré que les autorités envisagent l'économie nocturne pour stimuler la consommation et développer le tourisme. -VNA